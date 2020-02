Fuera de peligro caso de coronavirus en Coahuila: Salud En la rueda de prensa, Roberto Bernal Gómez comentó que la joven de 20 años había realizado un viaje a Milán, Italia, pero en su llegada no contaba con síntomas

TORREÓN.- Tras la confirmación del primer caso de coronavirus covid-19 en Torreón, Coahuila y el cuarto cuadro en México, el director de salud estatal Roberto Bernal Gómez, confirmó que la paciente se encuentra bajo observación y fuera de peligro.

El funcionario comentó que desde la semana pasada los hospitales generales de Coahuila se prepararon con la compra de un millón de cubrebocas y otros insumos, sin embargo, son situaciones que hasta el momento se tratan en sus propias casas.

Contagio

En la rueda de prensa se comentó que la joven de 20 años había realizado un viaje a Milán, Italia y presentó un cuadro de gripe varios días después, realizando los primeros estudios en un hospital privado.

Posteriormente se volvió a hacer más exámenes y el caso de coronavirus fue confirmado a las 05:00 de la mañana en la ciudad de México.

«Está controlado el caso y las recomendaciones siguen siendo las mismas de saludar de mano o besos, y si no tienen porqué asistir a lugares concurridos no lo hagan».

Explicó que las dos jóvenes que viajaron que la infectada ya fueron ubicadas y están bajo observación sin que hasta fecha presenten síntomas.

Refirió que el itinerario de la joven portadora está claro, en cuanto a que no acudió a lugares concurridos y no fue posible que los filtros del aeropuerto la detectaran porque no presentaba síntomas.

Asimismo, rechazó que se tengan que cancelar los eventos como el Maratón Lala o el juego de Santos Laguna, ya que la paciente fue directo del aeropuerto a su casa.

