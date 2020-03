ARCIM se suma a #UnDíaSinNosotras No descontará el día a trabajadoras y las que asistan que lleven prenda morada

TAMPICO, TAMAULIPAS.-Un 60 por ciento de la plantilla laboral de los socios que integran la Asociación Regional de Comerciantes e Industriales, organismo tampiqueño que tiene más de 80 años, se suma y apoya el Paro Nacional de Mujeres #UnDíaSinNosotras.

La presidenta de la asociación María Dolores Martínez Cañez refirió que de acuerdo a lo que les han comunicado los socios estarán apoyando a las trabajadoras y no se les descontará el día si faltan el 9 de marzo, fecha en que se realizará este paro.

«La ARCIM están totalmente en contra de la violencia hacia la mujer y en el caso de las trabajadoras que no podrán faltar a laborar, les exhortamos que lleven su prenda de color morado lel 9 de marzo si apoyan este movimiento» refirió.

Explicó que hasta el momento ninguno de los socios ha dicho dicho que vayan a descontarles el día si faltan sus empleadas.

Hasta el momento, dijo que no tienen reporte de alguna situación de violencia o acoso que sus empleadas hayan vivido en el camino a su trabajo.

“En el caso de los empresarios de ARCIM no hemos tenido casos, pero si estamos en total apoyo en que no se genere más violencia contra la mujer”, refirió.

Martínez Cañez dijo que la fuerza laboral de las mujeres es relevante para el sector comercial.