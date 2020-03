Motociclista se impacta contra taxi Ruletero le cierra el paso al dar vuelta prohibida.

PUEBLO VIEJO, VER.-Un motociclista protagonizó dramático percance vial, luego de que imprudente que taxista al dar una vuelta prohibida le cerrará el paso para que el motorizado se impactará de forma aparatosa contra la parte trasera del auto para luego derrapar.

El accidente se registró alrededor de las 17:50 horas de este miércoles,sobre el Boulevard Benito Juárez a la altura del retorno que da acceso a la colonia Margaritas

El vehículo al que fue atribuido la responsabilidad, fue un taxi Nissan tipo march color blanco con rojo, número económico 61 de la ruta Paso del Humo-Pueblo Viejo, cuyo conductor al llegar al retorno del referido sector de una vuelta en «u» de forma sorpresiva, para cerrarle el paso a un motociclista.

Lo imprudente acción, dio lugar a que el motorizado se impactará contra la parte trasera de la unidad de transporte público derrapando de forma dramática con todo y si unidad

A punto del percance arribó la ambulancia de Protección Civil, junto al titular de la dependencia Heriberto Gil Hernández procediendo los paramédicos a brindar inmediato auxilio al lesionado, identificado como Oscar Osvaldo barón Núñez de 23 años vecino de la colonia California.

El Infortunado joven, circulaba a bordo de una motocicleta deportiva color negra marca Italika y nada logró hacer para evitar la colisión.

Pese a que no portaba casco, el motociclista sólo presentó golpes contusos y laceraciones menores que no pusieron en riesgo su integridad física, siendo valorado en el sitio, no siendo necesario su traslado a un hospital cercano.