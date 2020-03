Piden no descuidar a menores La omisión de cuidados es un delito, piden atención tras tragedias recientes.

PUEBLO VIEJO, VER.- Gustavo Vargas Trujillo, titular de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Mujer del Sistema DIF, realizó un fuerte exhorto a padres de familias para que extremen el cuidado de sus hijo, ya que los casos de olvido y abandono de menores por distracciones que puedan derivar en una tragedia encuadran dentro del delito de omisión de cuidados.

Al respecto, recordó que el año pasado tuvieron un caso donde se se detectó que un menor de 8 años que por olvido de su abuela, se quedó abandonado en calles de la Congregación Anáhuac, siendo auxiliado por vecinos, para ser posteriormente entregado a su padre.

Por lo anterior Vargas Trujillo dijo que han conocido de casos tan graves en los cuales los padres dejan a los menores en los autos y se les olvidan por horas, algunos hechos de este tipo han terminado en auténticas tragedias, como las recientes registradas a nivel nacional, como el caso algunas bebés a nivel nacional o el de la pequeña Fátima.

Recordó que hay responsabilidades penales en este tipo de casos, ya que de darse el deceso del menor o un grave accidente se puede encuadrar el delito de omisión de atención, el cual es grave y no alcanza fianza, por ello lo viable es que no descuiden a los pequeños estar con el celular, que los protejan y no los expongan.