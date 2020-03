Suspende Liga Premier saludo entre jugadores

INGLATERRA.- A causa de los casos de coronavirus que se han presentado en Inglaterra y evitar riesgos de contagios la Premier League ha prohibido de forma indefinida el tradicional saludo entre los futbolistas y cuerpo arbitral previo a los juegos.

Mediante un comunicado la liga inglesa explicó que la decisión está sustentada y apoyada por un consejo médico y es que el contagio del coronavirus se da por vía directa desde la nariz y la boca y puede transmitido desde las manos por medio de un saludo.

The Premier League fair-play handshake will not take place between players and match officials from this weekend until further notice based on medical advice

Full statement: https://t.co/m1owLqUol8 pic.twitter.com/DkvzRyePzX

— Premier League (@premierleague) March 5, 2020