Lita no avisó que no iría a trabajar Pide hermana de Lita acudir a la marcha y parar el 9 de marzo.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- “Carmelita no pidió permiso para faltar a su trabajo, no le avisó a nadie que ya nunca mas íbamos a verla sonreír, escuchar sus chistes, no avisó que seria el último abrazo aquella noche que salí de mi casa para hacer un trabajo escolar, no me aviso que seria el ultimo abrazo que le daría”.

Así empieza el escrito en la pagina de Facebook que hace la hermana de Lita Obispo la enfermera que fue estrangulada en su propia casa hace dos años, ello al hacer un llamado a las mujeres que se sumen a a la marcha de mañana domingo así como al Paro Nacional de Mujeres convocado para el lunes 9 de marzo .

“Carmen tenia planes conmigo(su hermana) aquel 19 de septiembre lo recuerdo bien, la noche del 18 platicamos de ir a un centro comercial de Tampico, queríamos ver cosas(ropa y zapatos) ya nos habíamos puesto de acuerdo en donde y a que horas nos íbamos a ver, pero no fue así” dice la joven Graciela Obispo.

“El paro del 9 es como seria la vida si no estuviéramos aquí, no se trata de pedir permiso, y aunque se que no todas pueden hacerlo, puedes usar alguna prenda o algo morado ese día, en memoria de todas las que nos faltan” refiere.

La joven quien junto con su parte de su familia fueron quienes lograron ubicar al asesino de Lita Obispo en Gudalajara y dar parte a las autoridades locales para que fueran a detenerlo señala que que su hermana tenía un futuro promisorio por delante que le fue arrebatado.

«Espero tú, que lees esto, puedas unirte el 8 de marzo a la marcha y el 9 de marzo a #UnDiaSinNosotras Y si eres hombre solo no compartas memes en contra de las que luchamos, no te burles de la lucha, no es odio hacia los hombre, estamos en contra del machismo que existe en este país» refiere el escrito.

Gustavo, el asesino de Lita y primo de ella, fue sentenciado a 20 años de prisión, la pena mínima por el delito de homicidio calificado y robo, cuando la máxima era de 50 años.