Convocan hoy a las mujeres para marcha Organizaciones feministas convocan hoy a las victorenses a una concentración feminista que iniciará a las 17 horas en la plaza del 15 Juárez

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.-Pese a las amenazas que integrantes del Colectivo Aquelarre, han recibido en los últimos días por el impulso que han dado a la defensa de los derechos de las mujeres y denuncias de abusos en ámbitos universitarios, están preparando una concentración feminista para este domingo 8 de marzo en ciudad Victoria.

En la convocatoria lanzada por las organizadoras a través de redes sociales, se lee: “Ante la violencia machista, Revolución Feminista”.

Se corre la invitación señalando que el colectivo feminista Aquelarre Ciudad Victoria convoca a las mujeres de la ciudad a la concentración feminista por el Día Internacional de la Mujer.

La cita se hace a partir de las 17:00 horas en la plaza Juárez ubicada en el 15 Juárez e Hidalgo de la ciudad, se signa la invitación con la expresión: “Este 8 de marzo luchemos juntas”.

La lucha es contra las violencias machistas en el estado, piden justicia para las víctimas y sobrevivientes y va en contra el Estado feminicida.

Las organizadoras en entrevista optaron por omitir sus nombres ante las amenazas que han estado recibiendo; dieron a conocer que iniciaron como grupo hace un año, en el primer encuentro tras el llamado que se hizo por la marcha pro aborto.

“A partir de allí un pequeño grupo que salió, empezamos a integrarnos en lo que ahora llamamos Colectivo Feminista Radical Aquelarre, Cd. Victoria”; comenta una de ellas.

Para el evento de este domingo, estarán visibilizando principalmente dos violencias contra las mujeres, “acoso y abuso sexual, de parte de personas comunes, podríamos decir, y los catedráticos y administrativos de diversas instituciones”.

Durante la concentración tendrán disponible y listo un “tendedero” de denuncias que estará disponible para que todas las mujeres puedan poner su denuncia, “y también colgaremos algunas que nos hicieron llegar al inbox”.

Aunque no tienen un estimado de mujeres que pudieran participar en el llamado que han realizado, esperan que sean muchas, “esperamos ser muchas, hemos visto para ésta actividad la respuesta de muchas mujeres pero no es una seguridad el número, ya que ciudad Victoria es una ciudad apática a las protestas y denuncias públicas”.

Otro de los objetivos de la concentración, es visibilizar al feminismo en la ciudad, quieren que se vea “que existimos y no quitaremos el dedo del renglón”.

El grupo que además tiene una actividad dirigida a las mujeres de edad avanzada en situación de vulnerabilidad, en donde las apoyan con despensas de los víveres que reciben en donativo, para alivianar aunque sea un mes su economía, busca que la mujer sea vista en su real dimensión.