Día Internacional de la Mujer: ¿cómo apoyar si eres hombre?

MÉXICO.- Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Millones de mujeres se preparan para tomar las calles ese domingo y exigir un alto a la violencia de género, así como apoyar el paro nacional #UnDíaSinNosotras, que se realizará el siguiente en México.

La situación es clara: esta lucha es de ellas, se trata de su movimiento y sus espacios, lo que debe ser respetado. ¿Pero qué hacer si eres hombre y deseas apoyar el movimiento?

¿Cómo empezar?

En primer lugar, ten presente que la gran movilización que se llevará a cabo el próximo domingo ser a su vez un espacio seguro para ellas, esto significa que un hombre no tiene lugar allí. Así que si planeabas salir a marchar a su lado, mejor olvídalo; tu presencia no es determinante allí.

No te lo tomes a mal, que no es personal y no significa que no puedas ayudar de otras maneras. Siendo varón, el género que ha oprimido sistemáticamente a las mujeres, tu lucha no se encuentra marchando a su lado, sino reflexionando sobre tus propias conductas, las que has reproducido desde pequeño y que acaso sin percatarte sean manifestaciones de violencia misógina.

Analízate, pregúntate si en verdad estás haciendo lo que está en tus manos para erradicar tu machismo. La violencia de género se manifiesta de tantas maneras, algunas tan sutiles y aparentemente inofensivas -como los chistes- pero que son igual de nocivas ya que perpetúan el sistema patriarcal.

Infórmate, lee, no es una excusa el no tener tiempo o acceso a libros de teoría feminista. Las redes sociales tienen tienen un gran poder para divulgar información, por lo es bastante fácil encontrar textos, imágenes y videos que te explican el tema de manera sencilla y resumida.

Habla con tus amigos del tema, no dudes en señalar sus conductas, invítalos a reparar en ellas y no violentar a las mujeres. Grupos de WhatsApp que difunden nudes de mujeres, acoso sexual en las calles y otros espacios, ese tipo de acciones que son tan comunes en el día a día son por las que puedes empezar. Extiende esto a los círculos sociales que compartes con otros hombres.

¿Cómo apoyar el paro nacional del 9 de marzo?

El lunes 9 de marzo, un día después de la marcha por el Día Internacional de la Mujer, se llevará a cabo el gran paro nacional #UnDíaSinNosotrasconvocado y realizado por mujeres, quienes se ausentarán de sus trabajos y escuelas para dejar en claro lo fundamental del papel que juegan en la sociedad.

Tú también puedes apoyar esta gran huelga, comenzando por solidarizarte; empatiza con su lucha, no juzgues, tampoco pienses que es necesaria tu aprobación, tu respaldo lo puedes manifestar con ciertas acciones, es la mejor forma de apoyar.

La periodista Denise Dresser compartió a través de Twitter una lista con algunas acciones con que los hombres pueden apoyar el paro nacional. Te la compartimos aquí:

Reúnete con tus amigos y hablen sobre el tema.

Si eres papá, encárgate de tus hijos o hijas.

Si eres amigo, ofrécete de niñero.

Si eres compañero de trabajo, cubre a tu compañera.

Si eres jefe, dale el día libre a las mujeres.

Si eres profesor, no pases lista ese día.

Releva a la mujeres cuidadoras en tu familia.

Si tienes una relación con una mujer, ponte a su disposición para que pueda asistir a la huelga y actividades.

Si trabajas en medios, promueve que sean tus compañeras quienes cubran la huelga (salvo que paren).

Si eres compañero militante, difunde el evento entre mujeres y esta lista entre hombres.

Si vas a la marcha, escucha más y habla menos. Quédate en las filas de atrás. No dirijas ni des órdenes. Busca grupos mixtos y respeta los grupos separatistas.

“Soy hombre, ¿qué hago el 8-9 de marzo?” Aquí la respuesta para amigos y aliados 👇#UnDiaSinMujeres #ParoNacional pic.twitter.com/dTGKJHv6cQ — Denise Dresser (@DeniseDresserG) February 20, 2020

Por último, recuerda que el 8 de marzo no es un día de celebración, sino de conmemoración. No felicites a las mujeres que hay en tu vida; apóyalas. Y lo más importante, no limites tus acciones a ese día, hazlas parte de ti.

CON INFORMACIÓN DEL PERIÓDICO EL DEBATE