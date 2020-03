Mujeres pelean por un papel de baño en Australia

Australia.- Parecía prácticamente apocalíptico Down Under cuando las mujeres se peleaban por el papel higiénico.

El video viral muestra a tres mujeres en una pelea salvaje en una tienda australiana, provocadas por una madre y su hija acumulando papel higiénico en medio del pánico por el coronavirus.

«¡Solo quiero un paquete!» exigió una mujer cuando se enfrentó a la pareja que tenía un carrito de compras lleno de artículos de baño en un Woolworths en el oeste de Sydney.

«No, no un paquete», dijo la madre de la pareja de 60 años con severidad en el video visto más de 200,000 veces después de ser tuiteada el sábado por 9News.

#BREAKING: A scuffle broke out at a Woolworths in Chullora this morning with patrons coming to blows over toilet paper, forcing employees to intervene. Bankstown police attended the scene and no charges have been laid. #9News pic.twitter.com/9TmDAStb9D

— Nine News Australia (@9NewsAUS) March 7, 2020