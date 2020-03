¿Cómo invertir en préstamos de persona a persona?

Los préstamos de persona a persona, también conocidos como p2p lending, son una alternativa cada vez más popular como alternativa de inversión debido a que suelen ofrecer rendimientos superiores a los que generan los instrumentos tradicionales.

Este modelo de inversión es una modalidad de crowdfunding mediante la cual varias personas fondean préstamos previamente analizados y valorados por una fintech, que se encarga a su vez de la gestión de los pagos y de la cobranza.

Actualmente, algunas empresas que operan en nuestro país con este modelo son Prestadero, Yotepresto y Doopla, las cuales, de acuerdo con información disponible en su sitio web, se encuentran en proceso de ser reguladas por la Ley Fintech.

Aunque tienen algunas diferencias, prácticamente todas operan con el mismo proceso: la persona que quiere un préstamo realiza la solicitud en línea, misma que es analizada por la plataforma para su eventual aprobación o rechazo.

De ser aprobada, la plataforma se encarga de realizar una propuesta de crédito, donde se especifica la tasa de interés que se pagará por el crédito, así como el plazo del mismo. Si el solicitante aprueba la propuesta, el préstamo se publica en el sitio web de la plataforma para ser fondeada.

En esta parte del proceso, los inversionistas también pueden consultar la tasa y el plazo del crédito, así como el destino y algunos datos del acreditados, tales como edad, lugar de residencia, grados de estudios, antigüedad laboral, entre otras variables más.

Cuando el préstamo es fondeado al 100 por ciento, la plataforma transfiere los recursos a la cuenta del solicitante, quien comienza a pagar el siguiente mes. Asimismo, los inversionistas que hayan participado en el fondeo, cada mes reciben el capital, los intereses y el IVA correspondiente al monto que hayan invertido.

Por el momento, los requisitos para comenzar a invertir en este tipo de plataformas son únicamente registrarse y contar con banca en línea; sin embargo, se espera que, con los lineamientos establecidos en la Ley Fintech, las plataformas requieran más información.

¿Es una inversión segura?

No, como toda inversión, las plataformas de p2p lending no están exentas del riesgo, dado que, si el acreditado no paga, es posible perder el dinero invertido.

En esos casos, las empresas se encargan de realizar la cobranza correspondiente; no obstante, eso no garantiza, de ninguna manera, la recuperación de los recursos.

En virtud de lo anterior, resulta fundamental consultar las estadísticas que publican este tipo de plataformas respecto a su desempeño e índice de morosidad.

Cabe señalar que, en términos generales, este modelo de inversión está enfocado en ofrecer préstamos a personas que puedan comprobar un comportamiento financiero aceptable.

Lo anterior puede validarse con los requisitos que piden para solicitar el crédito, los cuales casi siempre son tener buen historial, comprobantes de ingresos y una cuenta bancaria a tu nombre.

¿Están reguladas?

Las plataformas que operan con este modelo de inversión deben sujetarse al marco normativo derivado de la Ley Fintech, la cual tiene como objetivos proteger a los usuarios y prevenir el lavado de dinero, así como el financiamiento al terrorismo.

De acuerdo a la información disponible, la mayoría de las empresas mencionadas han cumplido con los requerimientos de la autoridad para ser evaluadas y, eventualmente, aprobadas para operar bajo el manto de la Ley Fintech. Sin embargo, ninguna de ellas ha recibido dicha autorización por el momento.