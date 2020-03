Trump declarará estado de emergencia nacional en EU

ESTADOS UNIDOS.- El presidente anunció la suspensión por 30 días a partir de este viernes de todos los viajes desde Europa a EU. Foto de la web

Esta tarde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarará el estado de emergencia en el país ante el brote de coronavirus, de acuerdo con Bloomberg.

Fuentes cercanas a la Casa Blanca confirmaron que la conferencia de prensa convocada por el mandatario será a las tres de la tarde.

«Hoy tendré una conferencia de prensa a las 3:00 PM desde la Casa Blanca. Tema: CoronaVirus», señaló Trump de manera escueta en Twitter.

I will be having a news conference today at 3:00 P.M., The White House. Topic: CoronaVirus!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2020