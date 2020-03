José Kuri Harfush sigue con vida, confirma AMLO Ayer por la noche medios de comunicación y fuentes cercanas a la familia confirmaron que el empresario diagnosticado con Covid-19 había fallecido

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el empresario José Kuri Harfush no ha fallecido debido al contagio de coronavirus Covid-19.

Señaló que espera que “no le pase nada” al empresario, como a todos los mexicanos.

Además afirmó que la información de la expansión del contagio se ha politizado al punto de que diversos medios de comunicación lo acosaron ayer al concluir su gira en Costa Chica, Guerrero, para declarar en torno a este caso en específico.

“Termine la gira en Costa Chica y tome un vuelo de Volaris, llegue con un poco de retraso, aterrizando ya estaba López Dóriga anunciando primera muerte de Coronavirus. Eso no fue todo, bajo y hay una nube de reporteros acosándome para declarar sobre el primer muerto de Coronavirus, que si no me interesaba, que si no iba a mandar el pésame a su familia (…) les dije que mañana hablábamos”, señaló AMLO.

Diversos medios de comunicación dieron a conocer la versión de la muerte del empresario José Kuri Harfush debido al coronavirus Covid-19, sin embargo, la Secretaría de Salud (SSA) afirmó en un comunicado que el “paciente masculino de 71 años de edad” no había fallecido, pero se encuentra en estado crítico.

También ayer por la noche Forbes México consultó con voceros de las empresas que conforman el Grupo Carso y personas en el entorno de los Kuri y Slim. Entre ellos mismos había confusión, pero una fuente en la familia confirmó a este medio que José Kuri sí falleció en el transcurso del día.

En México, el total de casos confirmados de contagio por Covid-19 ascienden a 53, en tanto que a nivel mundial se han detectado 153,517 casos.

CON INFORMACIÓN DE FORBES