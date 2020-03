OMS responde a preguntas sobre la pandemia vía WhatsApp

SUIZA.- En un trabajo conjunto con la Organización Mundial de la Salud, WhatsApp presentó el chatbot Alerta de Salud de la OMS, un sistema que responderá de forma automática las consultas sobre la pandemia de coronaviruscovid-19 con información oficial. Con esta iniciativa, la compañía busca combatir la desinformación dentro del servicio de mensajería instantánea .

Alerta de Salud de la OMS se configura al agregar el numero +41 79 893 1892 en la libreta de direcciones del teléfono. Como todo chatbot, se activa tras enviar un mensaje en WhatsApp con la palabra Hi y muestra una serie de opciones para responder preguntas sobre la pandemia. De forma inicial está solo en inglés, pero la compañía aseguró que a partir de mañana estará disponible en español, árabe, chino, francés, inglés y ruso.

I am proud to announce that today we launched a new @WHO Health Alert messaging service via @WhatsApp. This service will provide the latest news & information on #COVID19, including details on symptoms and how to protect yourself. To subscribe, click here https://t.co/mUvOWlGfqC

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 20, 2020