Vacuna rusa pasa la primera fase de pruebas; buscan voluntarios para probarla Veronika Skvortsova, directora de la Agencia Federal Médico Biológica de Rusia, aseguró que la vacuna contra el coronavirus va avanzando y las pruebas terminarán en junio; sin embargo, estará lista dentro de once meses.

RUSIA.-Ante la crisis mundial por el coronavirus, las autoridades sanitarias de Rusia anunciaron que la vacuna contra el COVID-19 superó la primera fase de pruebas y comenzarán a buscar voluntarios para aplicarla.

Veronika Skvortsova, directora de la Agencia Federal Médico Biológica de Rusia, aseguró que la vacuna contra el coronavirus va avanzando y las pruebas terminarán en junio; sin embargo, estará lista dentro de once meses.

Así mismo, informó que los dos centros de la Agencia Federal Médico Biológica están trabajando en medicamentos y fármacos para tratar el COVID-19. Indicó que esperan más apoyo gubernamental para acelerar el desarrollo de la retroviral.

A través de un comunicado de prensa, el Ministerio de Defensa chino informó que el primer prototipo de la retroviral contra el COVID-19 está listo para ser sometido a ensayos clínicos y también se encuentran en la búsqueda de voluntarios para probar la vacuna.

Los voluntarios para el ensayo deberán tener entre 18 y 60 años y no haber sido infectados por el virus; no obstante, la vacuna en desarrollo no podrá comercializarse hasta dentro de un año.

De acuerdo con el mapa del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins, van 354 mil 677 casos confirmados de coronavirus en el mundo, así como 15 mil 436 muertes.

En México, la Secretaría de Salud informó que van 316 casos confirmados; 793 sospechosos y mil 667 negativos, así como dos personas fallecidas a causa del COVID-19.

CON INFORMACIÓN DEL HERALDO DE MÉXICO