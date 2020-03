Maestros piden a padres dar ejemplo a sus hijos y quedarse en casa Les pidió que lean una hora diaria ya sea de los libros de texto o de otros libros

El Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación le pidió a los padres de familia que les den el ejemplo a sus hijos y hagan caso de las indicaciones de la autoridad en el sentido de que si no es necesario salir, se queden en casa.

El Profesor Fernando Garza Ruiz, Secretario General de GNTE Tamaulipas, dijo que se suman al llamado que hacen las autoridades de los tres niveles de gobierno a quedarse en casa y disminuir la curva de contagios por el Covid-19.

“Por favor no salgan a la calle a menos que sea inminentemente necesario, y de ser así solo salir una sola persona, no exponer a la familia, no es necesario que salgan todos a la vez, ya lo ha dicho el subsecretario de Salud está es la última oportunidad que tenemos para evitar que la recta de casos se dispare, hay que quedarse en casa”, indicó.

Reiteró a los padres de familia dar ejemplo a sus hijos de obediencia a las indicaciones de las autoridades en una situación de emergencia como la que prevalece en México y el mundo entero.

“Insistimos no salgan de casa, agregamos no estamos de vacaciones” dijo

de igual manera pidió a las madres y padres de familia que lean por lo menos 1 hora diaria con sus hijos de los libros de texto que ellos ya tienen.

“Aprovechamos y le pedimos a los padres de los alumnos de todos los niveles a leer junto con su familia, a leer una hora cada día, una lección de sus libros de las materias de Español, Historia, Ciencias Naturales y algún otro libro de su biblioteca personal”.

También los exhortó a intercambiar opiniones y compartir preguntas, respuestas acerca del tema leído, para que los alumnos puedan tener avances en los temas escolares y sean menos difícil recuperar clases cuando vuelvan a la escuela.