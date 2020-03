La aplicación «Houseparty» habría sido hackeada

Varios usuarios de la aplicación social y de videochat, Houseparty, han informado que el servicio ha sido hackeado, provocando que terceros accedan a su información personal y alteren ciertos elementos de otras apps a las que están suscritos.

Comentarios en Twitter señalan que desde la mañana de este lunes 30 de marzo, detectaron actividad inusual en diversas apps; posteriormente, recibieron varios mensajes donde se avisaba que se habían cambiado contraseñas o alguien había ingresado a su cuenta.

BEWARE! I know I’m not the only one with this problem! A few of my friends have been hacked by @houseparty if you look at the twitter feed! They log into your Spotify from Russia. Get your bank details and can hack it. It’s very simple once you click agree to terms and conditions pic.twitter.com/kBKU7dMUyd

— ellieb (@ellielaurenb) March 30, 2020