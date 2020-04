Columnas: Entre Líneas Otra imprudencia

El presidente de la república no se la acaba tras cometer a juicio de todos enésima imprudencia las cuales por cierto son cada vez más comunes y envueltas muchas de ellas, en situaciones hasta ofensivas a la vista de millones de ciudadanos que, atónitos no les queda más remedio que observarlas a través principalmente de las redes sociales las mismas que fueron factor importantísimo en su escalada a la presidencia que ahora ocupa desde hace no mucho tiempo.

Haber saludado de mano a la señora MARIA DEL CONSUELO LOERA madre JOAQUIN GUZMAN LOERA “el chapo” sin duda el delincuente más peligroso en los últimos años le ha provocado cualquier cantidad de comentarios de todo tipo, más negativos que positivos indudablemente.

El haberla saludado físicamente en plena contingencia, fue una imprudencia mayúscula sobre todo cuando el como presidente y principal promotor de las medidas preventivas en contra del COVID -19 es el primero en contravenirlas, en el video se ve claramente que en ni ningún momento le importo la advertencia que existe en ese sentido mucho que menos que decenas de sus acompañantes fueran testigos presenciales.

El caso es que mientras el Subsecretario de Salud Federal HUGO LOPEZ-GATELL se cansa de mencionar que todos se queden en casa debido al acelerante incremento de la pandemia, su jefe, sigue de gira por todos los rumbos del país y saludando de mano como recién lo hizo.

Peor aún pues el presidente LOPEZ OBRADOR continúa sin atender las recomendaciones hechas por expertos y especialistas en salud pública quienes le han advertido no salir a menos que sea estrictamente necesario.

Sin embargo este sigue recorriendo el país inaugurando obras y poniendo en marcha otras sin ser estas imprescindibles o urgentes, contraviniendo absolutamente con las indicaciones de los médicos y las hechas por él mismo.

A quien finalmente no le quedo más remedio que aceptar lo que ocurre con el COVID-19 fue al presidente de los Estados Unidos DONALD TRUMP tuvieron que pasar mil adversidades para entender lo que sucedía con el virus, hoy es dados los miles de casos que se han confirmado, el epicentro mundial de la pandemia.

Tan peligroso como preocupante es el hecho, que el mandatario advirtió a sus connacionales que al menos las siguientes dos semanas serán muy angustiosas y dolorosas proyectando entre cien y 240 mil fallecimientos por contagio del coronavirus.

En medio de todo esto cientos de personas principalmente de doble nacionalidad están cruzando al lado mexicano por las ciudades de Nuevo Laredo, Reynosa y H. Matamoros principalmente para atenderse medicamente, el tema, es que en su gran mayoría, esta gente advierten síntomas del COVID-19 lo cual ha desatado la sicosis entre la población de estos municipios a quienes desde luego no les sobra razón.

Ante este hecho las autoridades municipales y ya algunos diputados federales, han levantado la voz solicitando al gobierno federal autorice el cierre de las fronteras con aquel país vecino.

Sin duda que dentro de todas las medidas preventivas que tienen establecidas las autoridades estatales y municipales, no contemplaban que cientos de residentes de las ciudades vecinas vinieran a atenderse al lado mexicano.

El asunto es vital importancia para los mexicanos, habida cuenta que la situación habrá de tornarse de suma gravedad, de ahí la importancia que el gobierno de la república aplique medidas más radicales.

En la primer reunión de mandatarios estatales de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas celebrada hace par de semanas, el Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA sugirió en aquel entonces el cierre de los cruces fronterizos, hoy las consecuencias de no atender el llamado, podrían ser desastrosas.

En otras cosas luego de la advertencia emitida por el Consejo General de Salud respecto al incremento del COVID-19 y declarar alerta sanitaria en todo el país, el alcalde de H. Matamoros MARIO ALBERTO LOPEZ HERANDEZ se reunió con su gabinete de salud municipal y les pidió no bajar la guardia y a seguir unidos ante la pandemia.

Asimismo dijo estarán alertas ante la contingencia dando servicio médico y atención a quienes necesiten ser observados por personal médico.

Correo: maguilar96@hotmail.com