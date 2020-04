Así es el tiburón enano del Golfo de México

Un grupo de investigadores del mar lograron un importante hallazgo en el Golfo de México el año pasado, al dar con una nueva especie pequeña de tiburón denominado como de bolsillo.

Los encargados del importante hallazgo pertenecen al Instituto de Investigación de la Biodiversidad de la Universidad de Tulane.

Una de las cosas más sorprendentes de esta especie nunca antes conocida es que lograr brillar en la obscuridad.

Según se explica en un artículo sobre el hallazgo publicado en la revista de taxonomía animal Zootaxa, este fenómeno se da gracias a la producción de un fluido luminoso que se da cerca de las branquias.

La explicación es que estos pequeños tiburones usan esa ventaja para atraer a sus presas, quienes se sienten llamadas por la luminosidad.

“El hecho de que solo se haya reportado un tiburón de bolsillo en el Golfo de México, y que es una especie nueva, subraya lo poco que sabemos sobre el Golfo, especialmente en sus aguas más profundas”, se indica en el artículo autoría de Mark Grace, Henry Bart y Michael Doosey.

A new species of shark called the American pocket shark has been found in the Gulf of Mexico! #MSC #MSEE #newlogic #Mollisquamamississippiensis #newyorkpost https://t.co/xwtNjXylUv

— Sherri Paris (@NewLogicEd) July 23, 2019