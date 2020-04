Semana crucial contra Covid-19 La Secretaria de Salud advirtió que la población no ha acatado en su totalidad el exhorto a quedarse en casa; de no hacerlo durante los próximos días, la situación podría salirse de control

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Ante el crecimiento acelerado de casos en los últimos días, esta semana es determinante para aminorar o que se acelere la propagación del Covid-19 en Tamaulipas.

La Secretaría de Salud del estado alertó que buena parte de la ciudadanía no ha atendido al cien por ciento el llamado a quedarse en casa y eso podría complicar el panorama.

En una conferencia de prensa, Gloria Molina Gamboa, detalló que han elaborado pronósticos, donde el escenario más pesimista estima más de 35 mil casos y más de mil 500 defunciones.

De los 35,715 contagios, 5 mil pacientes requerirían hospitalización y el sector Salud necesitaría casi 850 ventiladores.

En el mejor de los escenarios, es decir si la gente se queda en casa Tamaulipas tendría unos 10 mil 312 enfermos, 394 defunciones, se hospitalizarían mil 500 y necesitaría el sector 157 ventiladores.

“Es un escenario que podemos manejar en el estado, es un escenario que nos permitiría darle a los tamaulipecos la calidad de la atención que se merecen siempre y cuando no nos lleguen todos de golpe”.

En cambio, dijo, si se atiende la petición de aislamiento social, un escenario optimista sería de poco más de 10 mil casos y 394 defunciones.

La titular de la Secretaría de Salud advirtió que en varias ciudades del estado ya hay transmisión local de la enfermedad, por lo que ya inició la fase 3 de la epidemia.

Al hacer un recuento de casos de coronavirus en Tamaulipas, la funcionaria dijo que en las primeras semanas de la pandemia, al 30 de marzo, se registraron ocho casos en dos semanas, “del 31 de marzo al seis de abril, tenemos 33 casos, esto significa que en una sola semana hemos casi triplicado la cifra”.

En ese sentido advirtió que no se podrá contener la enfermedad si la agente no se queda en casa.

“Creo que la gente está pensando que no va a pasar nada, la gente no está creyendo en la seriedad del Covid-19”, dijo.

Recordó que en el país se han registrado más de dos mil casos con más de 90 fallecimientos y en Tamaulipas las acciones preventivas realizadas, tienen el objetivo de contener la propagación de la enfermedad.

“Esta semana es crucial, definitiva para la presentación y la forma de casos, podemos poner en jaque al sistema, como están muchos países hoy día, tenemos la oportunidad de mantener los casos de manera gradual, de cortar la transmisión de la enfermedad si nos quedamos en casa”.

“Hoy seis de abril tenemos 41 casos confirmados, tres en estudio o sospechosos y dos defunciones, en el análisis de casos, esta es nuestra última oportunidad de poder disminuir la manera exponencial de cómo se van a presentar los casos”.

Durante su presentación ante la prensa, Gloria Molina confirmó que en Tamaulipas ya hay contagio local: “ya no tiene que ver la presentación de casos con personas del extranjero”.

De ahí se deriva el llamado a los paisanos para que no vengan a Tamaulipas, porque de saturarse el sistema de salud no habrá manera de atender todos los casos que se presenten.

Las deportaciones además siguen dándose, sin tener hasta el momento una respuesta de la Federación para frenar estos procesos por los cruces de Tamaulipas.

El tránsito de las personas no se puede detener, por ello la Secretará de Salud, está realizando los monitoreos pertinentes a la gente que transita y se solicitará esta semana a los Consulados el pase a México para asuntos estrictamente necesarios, prioritarios o urgentes.

La funcionaria reconoció que dentro del sector salud y de los 41 casos registrados en el Estado hay cuatro que corresponden a personal de salud, de estos, dos corresponden a Tampico, uno a Río Bravo y uno a Reynosa, la mayoría por contacto con paciente en clínica privada.

Los casos de transmisión local se están detectando en los principales municipios de Tamaulipas, como la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira y la norte de Matamoros a Reynosa.

Con esas condiciones es que hacen el mayor llamado a los ciudadanos de las 10 ciudades grande de Tamaulipas a mantener la distancia, mientras que en los municipios pequeños hacen el llamado a los paisanos para que no visiten a sus familiares en esta temporada, para no poner en riesgo a los adultos mayores que es el grupo poblacional de estos municipios.