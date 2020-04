El Himalaya se ve por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial

INDIA.- Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, según afirma Clarín y varios usuarios de redes sociales, el Himalaya se vuelve a ver gracias a la cuarentena establecida en varios países del continente asiático, pero sobre todo en la India, donde el primer ministro decretó el aislamiento obligatorio y absoluto durante 21 días.

Las imágenes que circulan habrían sido tomadas desde la ciudad de Jalandhar y la cordillera podría verse con claridad gracias a que se redujeron los índices de contaminantes de todo el estado de Punyab.

Himalaya mountains can be seen from Jalandhar since pollution has reduced in Punjab. Beautiful sight 😍 #punjab #COVID19 #pollution pic.twitter.com/iZy7hwxX9R

Las medidas tomadas por Narendra Modi para reducir el impacto del contagio comunitario de coronavirus Covid-19, redujo los niveles de contaminación en gran parte del país, logrando un panorama que no se había visto en décadas y que los internautas aprovecharon para inmortalizar en fotos que ya circulan ampliamente por la web.

Quedarse en casa logró que el Himalaya se vuelva a ver

Como si se tratara de obras de arte, el paisaje permitió una pincelada al corazón que llegó hasta la montaña Dhauladhar, parte del Himalaya, cuya hermosura pudo apreciarse desde la ciudad de Jalandhar, a 230 kilómetros de distancia. Esto provocó que los usuarios de Twitter comentaran que la verdadera pandemia somos los humanos.

La cordillera del Himalaya es una de las más largas del mundo, famosa por tener los picos más altos de la Tierra, incluido el monte Everest (de 8 mil 848 metros sobre el nivel del mar). Se sitúa en el continente asiático y se extiende por Bután, Nepal, China, India y Pakistán. La conforman más de cien cimas que superan los 7 mil metros y nueve puntas de más de 8 mil metros de altura.

Hello, I am Anshul Chopra. I'm a photographer. I am so overwhelmed to see my image going viral all over the country. Just wanted to come up & tell my country the photographer behind this shot 😇@timesofindia @indiatimes @httweets pic.twitter.com/riyybmKEah

— Anshul Chopra (@anshulchopraa) April 3, 2020