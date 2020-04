OMS crea cuento infantil para ayudar a niños a entender el coronavirus

MÉXICO.- Mi héroe eres tú: ¡Cómo pueden los niños luchar contra la COVID-19!, es un cuento especialmente creado para que los niños y jóvenes puedan entender de una manera divertida y fácil la pandemia que aqueja al mundo.

Gracias a la colaboración de más de 50 organizaciones del sector humanitario, entre ellas la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y Save the Children, se ha publicado un cuento para ayudar a los niños a comprender la pandemia de COVID 19 y aprender a desenvolverse en esta situación.

Con ayuda de una criatura fantástica, Ario, Mi héroe eres tú: ¡Cómo pueden los niños luchar contra la COVID-19! explica cómo pueden los niños protegerse a sí mismos, a sus familias y a sus amigos del coronavirus y gestionar emociones difíciles cuando se enfrentan a esta nueva realidad en rápida evolución.

El libro, destinado principalmente a niños de 6 a 11 años de edad, es un proyecto del Grupo de Referencia sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Emergencias Humanitarias y Catástrofes del Comité Permanente entre Organismos, una colaboración singular de organismos de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales y organismos internacionales que prestan servicios de salud mental y apoyo psicosocial en situaciones de emergencia.

