Denise Dresser confunde a actor de cine para adultos con doctor

La politóloga Denise Dresser se volvió tendencia en Twitter al confundir a un actor de cine para adultos con un supuesto médico fallecido por coronavirus en un hospital del país, lo que la volvió objeto de burlas.

La intelectual compartió en su perfil de Twitter una publicación donde se relataba la historia de un médico mexicano, «el Dr. Jordi Pollarin Moreno», que supuestamente murió por COVID-19 en e Hospital de La Raza.

«El Dr. Jordi Pollarin Moreno, el día de hoy falleció después de 6 días sin descanso en el Hospital de la Raza en México, atendiendo a más de 50 personas con coronavirus. Originario de Huamantla, Tlax. Nadie lo compartirá porque no era nadie famoso. QEPD», dice la publicación.

Al post lo acompaña una foto de Jordi ENP, un famoso actor español de cine para adultos mejor conocido como «El Niño Polla», que aparece vestido de médico.

El tuit se viralizó en la red social, llegando hasta los ojos de la politóloga, quien no dudó en compartirlo lamentando la supuesta muerte del personaje.

El error no pasó desapercibido para los internautas, y pronto la escritora se volvió objeto de burlas y críticas que la posicionaron como tendencia en Twitter.

Ver a una investigadora de la talla de Denise Dresser tragándose lo del 'niño polla' es algo inexplicable. ¿O quizás no?

El problema no es que Denisse Dresser no conozca a los actores porno, el problema es que, cegada por su animadversión hacia el Gobierno, no verifica la información y la difunde sin ton ni son.

— María de la Luz (@MissLuciernagas) April 11, 2020