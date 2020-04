Platica cómo fue estar intubado 6 días por Covid-19 El hombre empezó a sentir pánico cuando tuvo dificultad para respirar

Estados Unidos.- Un hombre que pasó casi una semana en un ventilador después de desarrollar un caso casi mortal de COVID-19 dice que su vida nunca volverá a ser la misma.

El abogado de Nueva York, David Lat, de 44 años, dice que aunque no tiene dudas de que la máquina lo salvó, también lo dejó con daños graves y duraderos.

Lat, que tiene un hijo de dos años y edita el colorido blog legal Above The Law, dice que comenzó a sentirse enfermo hace unas cuatro semanas. Luego comenzó la fatiga, seguida de fiebre, escalofríos, dolores en el cuerpo y una tos terrible.

Lo más aterrador de todo para el asmático fue una dificultad repentina para respirar. Fue al Hospital Langone de la Universidad de Nueva York que exhibía todos los signos clásicos de COVID-19, la neumonía causada por el virus SARS-CoV-2.

«Finalmente me hicieron una prueba de coronavirus, y resultó positiva», dijo Lat en una entrevista de Skype con Spectrum News NY1.

Fue sometido a un espectro de medicamentos, incluida la hidroxicloroquina antipalúdica, que se está probando de forma controvertida como un posible tratamiento con COVID-19, pero su condición continuó en espiral.

«Mis niveles de oxígeno estaban cayendo y alguien, olvidé quién, entró en mi habitación y dijo: ‘Tendremos que ponerlo en un ventilador, en una máquina que va a respirar por usted porque no puede respirar. tu propio’.» El Sr. Lat recordó. «Así que eso fue aterrador».

Con ventiladores, junto con kits de prueba, máscaras y otros equipos de protección, en un suministro desesperadamente escaso en los EE. UU., Lat sabía que la decisión de darle una máquina no se tomó a la ligera.

También fue la confirmación de cuán enfermo estaba. “Unos días antes, después de mi ingreso al hospital, mi padre médico me había advertido:

Es mejor que no te pongan un ventilador. La gente no regresa de eso «, escribió en una columna sobre su terrible experiencia para The Washington Post el viernes.

Las estadísticas para pacientes ventilados con COVID-19 en los Estados Unidos no son alentadoras, con una tasa de supervivencia de solo alrededor del 50 por ciento.

Las cifras son peores para Nueva York, donde casi 6000 personas murieron a causa de la enfermedad, incluido el 80 por ciento de las que terminaron con un ventilador.

La investigación ha demostrado que la ventilación mecánica puede tener consecuencias duraderas para la función cerebral en muchos pacientes, lo que lleva a problemas físicos, mentales y emocionales, depresión y trastorno de estrés postraumático.

Mientras las enfermeras me preparaban para la intubación, pensé: no es mi momento de morir», escribió Lat en The Post.

Lat dijo que su recuerdo de estar intubado es confuso. «Pasé los siguientes seis días básicamente dormido, bajo sedación, el ventilador funciona como mis pulmones», dijo.