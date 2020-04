CARRO TUMBA PALMERA Y SE ESTAMPA EN POSTE Elementos de Tránsito tomaron conocimiento del hecho y ordenaron el traslado de la unidad al mesón municipal.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un vehículo particular que se desplazaba a exceso de velocidad derribó una palmera y se estampó con un poste de alumbrado público en peligroso tramo de la avenida Miguel Hidalgo.

El hombre se salvó de quedar prensado ya que un costado del carro resulto muy dañado.

El hecho vial se suscitó a las 17:40 horas del lunes en esa vialidad, casi esquina con Marqués de Guadalupe.

Por la misma, circulaba a velocidad inmoderada un Chevrolet Cavalier, color guinda, cuyo conductor perdió el control del volante luego de bajar el puente del Hotel Posada de Tampico.

La unidad terminó trepándose a uno de los camellones, tumbando una palmera para luego estrellarse contra un poste metálico de alumbrado público.

No obstante lo ocurrido, el operador solamente sufrió algunos raspones en el rostro, recibiendo el auxilio de socorristas de la Cruz Roja sin que ameritara traslado a algún hospital.

La activación de la bolsa de aire influyó para que los daños no fueran mayores para el automovilista.

Elementos de Tránsito tomaron conocimiento del hecho y ordenaron el traslado de la unidad al mesón municipal.