Pide STOMCI préstamos para subsistir por pandemia

Luego de que están parados ya el 50 % de las unidades de transporte público pertenecientes a la STOMCI en la zona sur de Tamaulipas, los concesionarios piden un préstamo al gobierno del estado para poder subsistir durante la pandemia.

El secretario general adjunto de la STOMCI (Sindicato de Trabajadores y Operadores de Máquinas de Combustión Interna) Antolín Hernández Morales indicó que la situación es muy crítica ya que no tienen ingresos al haber tenido que parar las unidades.

“Solo el 50 % por ciento están laborando, hay carros que ya de plano se pararon, ya hay muy pocos carros afectados y están afectados los concesionarios y todos los choferes” dijo.

Por ello, dijo que han decidido gestionar apoyos ante el gobernador del estado y ante la Subsecretaría de Transporte Público para ver si es factible este préstamo.

“La petición que hacemos es un préstamo que queremos que nos haga, se trataría de 25 mil pesos para cada uno de los concesionarios de la STOMCI, es préstamo, queremos que nos presten, no que nos regales y ya que pase todo esto lo pagamos” dijo.

Explicó que necesitan el efectivo para la compra de alimentos, de gas y para el pago de los servicios básicos como agua y luz.

Hernández Morales dijo que son 250 concesionarios de la STOMCI que abarcan en su gran mayoría de taxis, taxis de sitio y solo algunas rutas fijas.

Asimismo dijo, que tenían esperanza en el mensaje del presidente de la República, pero no hubo apoyos para el sector de transporte público.