Taxista lleva gratis a personal de salud en Tampico Ante discriminaciones que han sufrido enfermeras en carros de ruta

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Al darse cuenta de que algunas enfermeras y enfermeros y personal de salud en general eran discriminados en determinados casos, Don Leonel González decidió ofrecer transporte gratuito al personal de salud en el taxi en el que trabaja.

Suele esperar pasaje en la avenida Rosalío Bustamente frente a la Central de Autobuses de Tampico y hasta el momento ha brindado cerca de 25 servicios de manera gratuita al personal que labora en el hospital Canseco, del hospital del ISSSTE y del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Expresó que no tiene horario para trabajar ya que debe sacar para la renta del taxi que afortunadamente la bajaron durante esta temporada (250 pesos diarios) pero además debe obtener para el pago de la gasolina y por supuesto para llevar a su hogar.

“Yo veía el trato que se les estaba dando y pues tomando en consideración que están ellos (personal de salud) arriesgando su salud y la de su familia por tratar de que los ciudadanos estemos bien y solo es tratar de regresarles un poquito de lo mucho que están haciendo por nosotros”dijo.

Leonel González explica que tiene a su cargo a su esposa y a la pequeña hija de su esposa que tiene una discapacidad y aunque la situación se ha complicado mucho ya que ha bajado el pasaje casi un 50 % por ciento decidió apoyar.

“Desde hace dos semanas y lo hago en la medida de mis posibilidades porque también tengo dos bocas que mantener pero también hay personas que me han apoyado sin esperarlo ya que me regalaron incluso una cena y otra persona me llenó mi tanque de gasolina pero yo solo lo hago por solidarizarme con ellos” dijo.

Explicó que tiene 3 años de taxista en la zona sur de Tamaulipas ya que antes trabajaba en Monterrey.

Aunque no es el único taxista que ofrece este servicio gratis ya que son varios que dan apoyo al personal médico en esta temporada de emergencia sanitaria, lo cierto es que se requieren de mas personas como él que deciden apoyar al personal médico que hace uso del transporte público.