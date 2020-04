Llama Rivas a tomar en serio el Covid-19 Destaca y agradece a la mayoría de la ciudadanía que cumple medidas preventivas, sobre todo el quedarse en casa

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- El gobierno municipal a cargo de Enrique Rivas, hace un llamado a las y los ciudadanos que aún dudan de la existencia del Coronavirus y de los daños que genera, para que acaten las medidas de higiene preventivas, se queden en casa y ayuden a evitar más contagios y decesos.

Rivas Cuéllar dijo que emprenderá de nuevo la campaña de concientización, dirigida a la población que no está cumpliendo con las recomendaciones y medidas de higiene, para que las atiendan en beneficio de ellos y ellas, de sus familias y la comunidad.

El munícipe reconoció y agradeció a la mayoría de la ciudadanía que cumple al pie de la letra las recomendaciones del gobierno estatal, municipal y la Secretaría de Salud en Tamaulipas.

Sin embargo, dio a conocer que aún hay un siete por ciento de la población que no sigue las medidas preventivas.

«Hay que trabajar sobre esa gente, y con la ayuda de los medios de comunicación reiterarles constantemente, el uso del cubre boca, lavarse las manos frecuentemente, quedarse en casa, extremar estas precauciones, va a permitir que Nuevo Laredo sea de las ciudades que menos daño sufra con esta pandemia» indicó.

Destacó que si todos atienden las medidas de higiene por la pandemia de Covid-19, tiene plena confianza de que en junio, gradualmente se vaya quitando la cuarentena y reactivar la economía de Nuevo Laredo.

Reiteró que de este modo no sólo se protege la integridad de la persona, sino también la de su familia y amigos que les rodean, además de hacer las cosas bien, contribuyen a que el Coronavirus no cause estragos considerables en la ciudadanía.