HOY NO CIRCULO…

Si todos los ciudadanos fuéramos responsables y acatáramos las recomendaciones quizá ya estuviéramos saliendo de la crisis de salud que se vive por el coronavirus.

Pero no, hasta parece que muchas personas quisieran ser

parte de las estadísticas de infectados, o peor, no tienen consideración con sus familias ni los que les rodean, desatienden los llamados de quedarse en casa y s ies necesario salir hacerlo con cubre bocas, atender la recomendación de la sana distancia y cuidar que no niños y adultos mayores no se expongan.

A pesar de ver las estadísticas, saber que el asunto del COVID-19 no es un invento, que sea como sea, el virus existe y está enfermando y matando gente, hay personas que hasta lo toman de juego irresponsablemente.

Esa es la razón por la que las autoridades se ven obligadas a tomar medidas más severas, más que para obligar a la ciudadanía a que atienda las recomendaciones es para cuidar la salud de la gente, para que se contenga la enfermedad y podamos pronto salir de este mal con los daños colaterales que está causando, se trata pues, de que los efectos de la pandemia no sean tan devastadores.

Hasta ayer el número de personas contagiadas por el coronavirus en tierras cuerudas era de 300, tan solo en la capital tamaulipeca se tienen 53 infectados ya confirmados, las cifras realmente son alarmantes razón por la que todos debemos colaborar, que cada quien haga lo que le corresponde para acabar pronto con el mal.

El jueves el Gobernador de Tamaulipas FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA anuncio nuevas medidas para prevenir la propagación exponencial del virus, COVID-19, debido a que se siguen registrando casos. Toca a los ciudadanos contribuir, atender las recomendaciones, es por el bien de todos.

Claro, los inconformes o a los que poco les interesa la salud de Tamaulipas y su gente se opondrán, pero las medidas tomadas no son por capricho o ganas de fastidiar, son por necesidad, por lo tanto todos debemos entender pues si se contiene la enfermedad y el virus no tiene donde incubarse saldremos más pronto del problema.

Entre las medidas que anunció el Gobernador esta la implementación del hoy no circula, de acuerdo al último número de las placas será el día que el vehículo no se movilice.

No circularan los vehículos con placas en terminación numérica de esta manera, Lunes 0 y 1, martes 2 y 3, miércoles 4 y 5, jueves 6 y 7, viernes 8 y 9. La medida entro en vigor ayer y aplica en Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Rio Bravo, San Fernando, Ciudad Victoria, Tampico, Altamira, Madero y Ciudad Mante.

En lo personal, creo que la medida es buena en todos los sentidos, hasta ayuda al medio ambiente, claro, lo principal es que disminuya la movilidad y con ella el número de contagios.

Cierto es que no faltará quien se queje de la medida pero debemos ser conscientes que todo es para cuidar nuestra salud, quizá nos quedemos un día sin salir de casa, los que tiene por necesidad que salir a trabajar van a batallar un poco pero los que están atendiendo las recomendaciones entenderán. Más vale quedarse sin coche un día que muchos sin salud o sin vida.

Igual se determinó el cierre temporal de todos los establecimientos que no sean esenciales, las únicas actividades que permitidas serán las de farmacias, laboratorios, clínicas, tiendas de alimentos y restaurantes que tengan servicio para llevar, servicios de agua, gas y gasolineras. En la lucha contra el COVID-19 por lo pronto yo hoy no circulo.

