Mujer agrede a sus vecinos en fraccionamiento de Madero

CIUDAD MADERO.- Mujer causa terror entre las familias del Fraccionamiento El Polvorín, de manera constante agrede a sus vecinos tanto física como verbalmente y algunos ya la denunciaron ante la Fiscalía General de Tamaulipas.

Hasta autoridades municipales tienen conocimiento de los problemas ocasionados por la mujer, incluso este sábado los vecinos se manifestaron para exigir la intervención de las corporaciones policíacas.

“Tenemos el problema con nuestra vecina que se ha metido con todos nosotros, no nos metemos con ella para nada y de día y de noche es una lata porque no deja dormir, no deja hacer nada y si salimos nos ofende y nos está aventando piedras, pateando puertas y a mí me trató de agarrar y de hecho la tengo demandada”, declaró Fernanda Delgado del Ángel.

La presunta agresora quien vive en la calle “Vamos Tamaulipas” les grita que los va matar y que la policía no le hace nada, “le hablamos a las patrullas de la policía y nunca se presentan, al parecer a todo mundo les patea la puerta y les grita”.