Repatrian a 91 mexicanos varados en Brasil por Covid-19

MÉXICO.- La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que 91 mexicanos fueron repatriados de São Paulo, Brasil, debido a la pandemia del coronavirus covid-19, que hasta el último corte de la Secretaría de Salud, ha dejado mil 221 muertos.

A través de su cuenta de Twitter, la dependencia detalló que el vuelo que traslada a los mexicanos partió durante la madrugada con dirección a México.

Cabe detallar que este vuelo era de repatriación mutua, por lo que la aeronave trasladó en una primera instancia a 136 brasileños que estaban en México, así como a otros 23 que permanecían en Panamá.

#ItamaratyBrasileiros/México🇲🇽: o Itamaraty, por meio do consulado em Cidade do México, embarcou, em voo fretado de repatriação humanitária, 136 brasileiros retidos no México. Após escala no Panamá, onde 23 outros brasileiros serão repatriados, o voo seguirá com destino ao 🇧🇷 pic.twitter.com/oqOfGRJxT9

— Itamaraty Brasil🇧🇷 (@ItamaratyGovBr) April 24, 2020