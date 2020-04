Maestros, y el reto del home office-Pata de perro Para muchos docentes trabajar desde casa es un nuevo desafío para tener un control total sobre lo que realizan sus alumnos y han visto sus jornadas extenderse hasta 12 horas

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPA.S-El sol aún no ha salido pero la alarma del celular ya esta sonando. Amelia despierta y tras haber realizado su aseo personal esta lista a las siete de la mañana para llevar a cabo su labor como docente… desde el comedor de su casa.

Ella como miles y miles de maestros se ha tenido que llevar el trabajo a su hogar, con todas las complicaciones que esto ha provocado.

Las asignaturas que imparte son computación, robótica y artes en los tres grados de una escuela secundaria a un total de 256 alumnos en edades que van de los 11 a los 15 años.

El Caminante se echó la videoplaticada con Amelia para conocer los sinsabores que conlleva el ‘home office’ para los educadores.

¿Maestra, cómo eran antes sus horarios para alistarte y trasladarte al plantel?

de 5:30 am a 6:50 am , la entrada al plantel es a las 7:00 am para docentes

¿Cómo es ahora tu horario de labores?

Se supone que igual de 7:00 am a 3:00 pm pero nos estamos desocupando hasta las 6:00 o 7:00 pm, y en ocasiones si la dirección envía mensaje con alguna duda a las 9:00 o 10:00 pm hay que contestar

¿Qué plataforma utiliza para dar clase?

Ahora estamos trabajando con Google Classroom y Zimbra correo y chat

Cabe mencionar que tenemos grupos de Whatsapp con los padres de familia para solicitar su apoyo en casa

¿Cómo encargas trabajos?

Aparte de la planeación didáctica que hacemos los maestros, hacemos una guía de actividades, se le envía a los alumnos por correo, con la explicación o bien se anexan link de apoyo, ellos se conectan, realizan sus trabajos, y los regresan por correo, el método de Google Classroom en una nueva plataforma para ellos y los maestros, así que estamos en la marcha , estamos realizando videos de clase.

¿Cómo han respondido tus alumnos a esta nueva manera de estudiar?

Si fue algo complicado, muchos alumnos tuvieron dudas, sin embargo un promedio del 65% respondieron enviando sus trabajos.

¿Todos tus alumnos tienen acceso a internet para poder comunicarse?

No, esa es una inconveniencia, ya que hay alumnos que se quedan con sus abuelitos, y sus abuelitos no tienen la tecnología o no saben usarla entonces, están limitados . Por otro lado tenemos alumnos que sus papás trabajan Home Office y solo tienen una computadora, y hasta que esta se desocupa pueden realizar sus trabajos. Otro alumnos no tienen una computadora o algún dispositivo móvil y es complicado.

¿Consideras que hay diferencia entre el aprendizaje remoto y el presencial en aulas?

Por supuesto. No es lo mismo, ya que presencial, te das cuenta cómo va el alumno académicamente , y ahí mismo le apoyas, hablas con el (ella), y podemos darle asesorías en materia que necesite apoyo

¿Reportas con tus directivos la dosificación del material impartido?

Si, de hecho, enviamos planeaciones semanales y la guía de actividades que se le manda a los alumnos cada viernes a la directora académica.

¿Cómo ha afectado esta nueva dinámica en tu tren de vida diaria?

Es más cansado, en lo particular me gusta interactuar con los alumnos personalmente, se extraña las actividades que realizaba diariamente en la escuela, y el tiempo ya lo tengo bien distribuido, ahora es necesario acoplar el tiempo, actividades en casa y actividades de la escuela

¿Cómo has sentido el apoyo en tu hogar a esta situación?

Bastante apoyo

En tu caso particular ¿es más o menos cansado hacer ‘home office’?

Es más cansado.

¿Extrañas el salón de clase?

Bastante

Amelia se disculpa, pues una videoconferencia con sus compañeros maestros esta por empezar, este día especial tiene programadas reuniones a lo largo de todo el día. Seguramente que esta manera de laborar durante la cuarentena le llevará a un agotamiento físico y mental, pero su vocación esta comprometida con la educación. A todos los profesores que como ella se entregan en cuerpo y alma a su trabajo ojalá se les haga un merecido reconocimiento. Demasiada pata de perro virtual por esta semana. Quédese en casa.