OMS advierte sobre el riesgo de dejar atrás medidas de aislamiento antes de tiempo

CIUDAD DE MÉXICO.-La OMS advirtió a los países sobre el riesgo de salir de la cuarentena de coronavirus antes de tiempo, luego de que España permitiese el fin de semana la salida de los niños a las calles en compañía de un adulto.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), levantar las medidas de restricción podría ocasionar un impacto mayor a futuro en la economía, por lo que el director ejecutivo de la organización, Michael J. Ryan, recomendó a los gobiernos ponderar la importancia de las vidas y la economía.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, explicó que el comportamiento de los ciudadanos ha sido “ejemplar” en general, sin embargo, donde se detectaron incumplimientos, el llamado se hizo a la responsabilidad de los padres a respetar las normas.

De momento, España analiza los planes territoriales de las comunidades autónomas para la salida de la cuarentena del Covid-19 con 22 mil 521 fallecidos y 209 mil 465 casos confirmados.

Por su parte, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicó que pese a la caída de los nuevos casos de la enfermedad infecciosa en Europa, el llamado a los países para “encontrar, aislar, probar y tratar” todos los casos, así como rastrear los contactos de dicho paciente, seguía vigente para reducir el número de contagios.

