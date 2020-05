Gobernadores solicitarán equidad en distribución de los recursos En materia de Coordinación Fiscal, el gobernador de Tamaulipas, explicó que muchos de los programas de pari passu que se tenían en varias áreas, ya no están llegando, y por otro lado, analizar los recursos...

TAMPICO, Tam.- Los gobernadores de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango, Michoacán, acordaron realizar un análisis de los recursos invertidos por las entidades para atender la emergencia por el COVID-19, así como amortiguar los efectos económicos de la misma y solicitar equidad a la Federación en la distribución de los recursos.

A la sexta reunión en Tampico, los mandatarios Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León; Miguel Ángel Riquelme Solís, de Coahuila; José Rosas Aispuro Torres, de Durango; Silvano Aureoles Conejo, de Michoacán y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, dieron a conocer nuevos acuerdos para enfrentar la pandemia.

En materia de Coordinación Fiscal, el gobernador de Tamaulipas, explicó que muchos de los programas de pari passu que se tenían en varias áreas, ya no están llegando, y por otro lado, analizar los recursos que las entidades aportan para enfrentar la emergencia sanitaria, luego que la Federación no asignó una bolsa económica.

“Estamos cuantificando todos los recursos estatales, que han sido aportados, para enfrentar este fenómeno y poder enfrentar la segunda ola y que ya es una realidad, y tiene que ver con el teme económico que se vive en las entidades federativas”.

Otro de los acuerdos es solicitar, que se normen criterios de las empresas esenciales que hay en México con las de Estados Unidos y Canadá, para que las empresas que son proveedoras en el país, puedan trabajar.

Se acordó que un grupo de 70 neumólogos de Nuevo León, darán capacitación al personal médico de las demás entidades que conforman el Grupo Noreste, denominadas “telemedicinas”; luego que el número de neumólogos es limitado en las demás entidades.

Se ofrecerá un trato personalizado a los ciudadanos afectados por el nuevo virus, a través de la Secretaría de Salud, así como por las dependencias de los gobiernos estatales.

Y en seguridad, los mandatarios acordaron no bajar la guardia ante la posible diversificación de actividades de los grupos criminales; en tanto que para el 10 de Mayo, se suspenderá en todos los estados, visitas a panteones y actividades relacionadas por el Día de la Madre, para evitar aglomeraciones y con ello, posibles contagios.