La vida después del COVID-19

No son pocos los que

afirman y casi juran que

después de que pase

esta emergencia sanitaria, y

el coronavirus sea sometido y

controlado por los genios del

gobierno, este mundo no volverá

a ser igual, pues nunca en la

historia de la humanidad, por

un virus que se mata con agua y

jabón el planeta se paralizó casi

por completo.

Algunos aseguran que después

de esto habrá un Nuevo Orden

Mundial y que el mundo será

dominado y controlado por unos

cuantos millonarios que van a

imponer códigos y nuevos estilos

de vida. Otros pronostican episodios de violencia nunca antes

vistos que nos llevarán al final

de la era; que se cumplirán las

profecías bíblicas y que llegará el

Apocalipsis.Y no faltan los optimistas que creen que el planeta

volverá a ser verde y que la contaminación desaparecerá, que los

animales recuperan sus espacios

perdidos y que la gente volverá a

ser buena, que saldrá a la calle a

abrazarse y a tender la mano; que

se acabará la maldad.

Diversas voces profetizan que

esta cuarentena prolongada y este

encierro nos hizo reflexionar y

que seremos una sociedad nueva,

pero solo son buenos deseos. Este

mundo está tan patas arriba, que

no tiene remedio: todo seguirá

igual o peor.

Después del Covid-19, al día

siguiente que los señores del

gobierno den la orden de salir a

la calle de nueva cuenta, la gente

correrá desesperada a buscar y a

rescatar su trabajo, si es que no lo

ha perdido ya. “La normalidad” regresará y el encierro será un vago

recuerdo que se quedará como

anécdota y que se contará a los

nietos o que se registrará en las

crónicas de los diarios y la literatura. Los bares, los restaurantes,

las tiendas, los mercados, van a

estar de nueva cuenta a reventar.

Contrario a lo que hemos visto

y padecido, las élites del poder

en el mundo se derrumbarán. El

Nuevo Orden Mundial será un sueño guajiro de aquellos que alguna

vez quisieron dominar y someter a

la humanidad. La ONU, el FMI, el

Banco Mundial, la OMS, la OCDE,

los G-7 y los G-20 serán desmantelados. Los nacionalismos que

hoy están ganando las elecciones

y gobernando el mundo, derrotarán a los globalizadores. Estados

Unidos dejará de ser la potencia

mundial, y China, Rusia, la India

y otras naciones se apuntan para

ser los nuevos actores del poder

económico y político del mundo.

Después del coronavirus,

seguirá la vida loca y el cambio

climático continuará despedazando al mundo. La gasolina volverá

a subir de precio, y el petróleo

recuperará su valor en los mercados. El balón rodará otra vez en

los estadios y estos continuarán

siendo las cantinas gigantes para

idiotizar y alimentar el fanatismo.

Esta sociedad no va a cambiar,

porque es individualista y egoísta.

La tierra seguirá girando alrededor

del sol y seguirá su marcha hacia

la destrucción y al pecado.

El confinamiento surtió el

efecto al revés. Hoy no hay tiempo

para pensar en la reflexión, sino

en la vida rápida y en lo inmediato. El Coronavirus, se volverá

tan simple como la influenza, el

dengue o un resfriado que se curará con un antibiótico que algún

vival transnacional ya debe tener

guardado en algún laboratorio del

mundo. Del Covid-19 nos quedará

alguna cumbia, alguna historieta, una película o una anécdota

que nos causará risa. Este mundo

bizarro, esta sociedad sin conciencia, no tiene remedio y no va a

cambiar jamás; está enfermo y no

tiene cura.

Hoy, lo que todos quieren es

salir de sus encierros y recuperar

sus hábitos, sus costumbres. Para

qué rasgarse las vestiduras por un

mundo que está “patas arriba” como lo escribió Eduardo Galeano.

De una cosa sí debemos estar

ciertos: esta crisis mundial sanitaria que inmovilizó a la humanidad, nos enseñó que todos somos

iguales, que ricos y pobres son tan

vulnerables como el que más; ambos van a una misma fosa y a un

crematorio donde nadie les puede

llorar. Nos permitió ver que así

como un trabajador se queda sin

trabajo y sin comida, un potentado

se queda sin fortuna y sin oportunidades.

Sin embargo, pese a toda esta

calamidad, el deseo en el fondo, es

que esta humanidad, se ubique en

su dimensión y entre en razón de

que está de paso por esta vida.