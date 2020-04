Tampico tiene Infraestructura para Enfrentar al Coronavirus: Nader Tras la entrega del nuevo Hospital Temporal para pacientes Covid por parte del Gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca_

TAMPICO, TAMAULIPAS.-Al acompañar al Gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca a la entrega del segundo hospital Covid en la entidad, ubicado a un costado del Hospital Civil «Dr. Carlos Canseco», el Presidente Municipal Chucho Nader destacó la labor del ejecutivo estatal por fortalecer las acciones e infraestructura que permitan atender con oportunidad, calidad y seguridad a los pacientes Covid de Tampico y Ciudad Madero.

Durante el acto de entrega de este nuevo espacio, al que acudió también la Secretaria de Salud en la entidad, Gloria de Jesús Molina Gamboa, el alcalde porteño aseguró que el hospital, habilitado con 40 camas, debidamente equipadas, refleja el compromiso del Gobierno del Estado y la Secretaría de Salud por brindar a la población surtamaulipeca, la certeza de una atención médica exclusiva para personas graves afectadas por Coronavirus.

«La Secretaría de Salud en el Estado está preparada gracias al gran apoyo del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, que ha tenido esa visión de adelantarse y no estar esperando a que la falta de una infraestructura adecuada nos rebase, sino que por el contrario está listo y prueba de ello es la entrega para Tampico y Ciudad Madero de este nuevo Hospital temporal», mencionó.

Chucho Nader expuso que en la entidad, la administración estatal edifica y habilita ocho unidades hospitalarias dedicadas a la atención exclusiva de pacientes Covid, principalmente en las zonas con mayor concentración poblacional, como el caso de Tampico y Ciudad Madero.

Indicó que la instalación de este nuevo nosocomio amplía la capacidad hospitalaria de la zona sur y garantiza la atención oportuna para quienes se vean afectados por el virus y dada su gravedad, requieran ser hospitalizados; así como para mayor resguardo y seguridad del personal que labora en el sector de la salud.

«Realmente sorprendente la rapidez y manera en que se edificó este nuevo espacio exclusivo para atender a los pacientes que necesiten ser hospitalizados; tiene en su interior 40 camas, aire acondicionado, ventiladores y un gran equipamiento tecnológico que nos va a ayudar en la atención a los pacientes Covid. Esperamos, desde luego que no sea necesaria su utilización, pero es importante prevenir para no estarnos lamentando en el futuro que no hayamos contado con la capacidad hospitalaria y el número de camas necesarias para atender la contingencia», subrayó.