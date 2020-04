Última prueba Covid-19 hecha a Danna García resulta negativa

CIUDAD DE MÉXICO.-El pasado 16 de marzo Danna García informó que tenía coronavirus y que, a pesar de haberse aislado durante un mes, volvió a dar positivo a la enfermedad respiratoria.

No obstante, en sus Instagram Stories la colombiana anunció que su última prueba por Covid-19 dio negativo, lo que significaría que el virus ha dejado su cuerpo. Será la próxima semana cuando le practiquen una nueva para confirmar que se encuentra completamente saludable. “Le vamos a ganar”, señaló la actriz.

La buena noticia llega después de dos pruebas, una realizada en marzo y otra a mediados de abril, que dieron positivo para el contagio del virus.

Desde que anunció que tenía esta enfermedad, Danna García ha utilizado sus redes sociales para informar a las personas como va evolucionando, y pese a sus síntomas siempre se ha mostrado optimista de que si se toman las medidas necesarias se podrá salir adelante.

A través de Twitter, la actriz denunció que estaba sufriendo acoso por parte de sus vecinos, quienes sumergidos en medio de la desinformación le han impedido llevar una vida tranquila en medio de su recuperación en casa.

De acuerdo con la colombiana, las personas no le permitían el ingreso a las personas que venían a dejarle la comida, además de que no le permiten usar elevador por lo que tiene que utilizar las escaleras, sin importar que el sistema respiratorio sea uno de los más afectados para quienes tienen coronavirus.

Hoy me hice otra prueba de Covid. La entregan la otra semana. Pero como no me dejan usar el ascensor los vecinos, bajé y subí asfixiada de tanta escalera por mi problema de pulmones.. Ufff, sin palabras.

— Danna Garcia (@DannaGarcia) April 26, 2020