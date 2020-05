‘Travieso’ Arce explotó contra la gente que no respeta la cuarentena CIUDAD DE MÉXICO.- Llevamos ya alrededor de un mes en cuarentena y pese a las recomendaciones que les hace a la gente, hay algunos que simplemente no entienden. Un sector de la población cree que...

CIUDAD DE MÉXICO.- Llevamos ya alrededor de un mes en cuarentena y pese a las recomendaciones que les hace a la gente, hay algunos que simplemente no entienden. Un sector de la población cree que el coronavirus no existe, sale sin cubrebocas, hace fiestas, no respeta el estar en casa ni la ‘sana distancia’ y demás, hecho que colmó la paciencia del ‘Travieso’ Arce y lo hizo explotar, pues mandó un mensaje duro y contundente a raíz de todo esto: “Ojalá nos lleve la v*rga a todos de una vez”.

En su cuenta de Twitter fue donde el ‘Travieso’ Arce explotó contra la gente que no respeta la cuarentena ni hace caso de las indicaciones de las autoridades, pues así como él lo menciona, parece que este día amaneció harto de que todos mientan, desde el gobierno hasta los medios de comunicación pero en particular de las personas que ignoran las medidas de prevención.

Fue duro, contundente y bastante polémico al decir que esperaba que nos ‘lleve la v*rga a todos’ y es que aunque la cosa es muy fácil, quedarse en casa, la gente no hace caso de esto.

“Buenos días, Hoy amanecí harto de todo: todos mienten, los Noticieros mienten, la Prensa Miente, El Gobierno miente, y la pinche Gente inconsciente, uno como pendejo encerrado cumpliendo para que otros no hagan Caso, ojalá y nos lleve la verga a todos de una vez HDSPM“, publicó el ‘Travieso’ Arce.

Ante este post hubo cientos de reacciones de la gente y es que como es siempre, hubo bandos; unos que apoyaban al 100% al ‘Travieso’ Arce comentando que sí, la gente no hace caso pero sí se queja de que no los dejan salir y otros tantos que lo tacharon de exagerado, que si no le parece no publique nada y cosas de ese estilo.

Por si esto fuera poco y no bastara con su enojo, el ‘Travieso’ Arce entró más en polémica al responderle a algunos ‘haters’, pues a algunos los bloqueó a otros los ofendió y con quien más se pasó fue a los que mandó a ching… saludar a su mamá.

Y que creess pendejo que vengo de Harvard? Baboso, tu también Chinga tú madre y para que no te molestes en contestar, quedas bloqueado a chingar a tu madre no estoy de humor,🤬 quien más? — Jorge Arce (@TraviesoArce) May 2, 2020

La cuarentena en México continuará al menos hasta el 30 de mayo aunque en lugares con menor número de infectados se piensa será por el 17 del mismo mes. Falta ‘poco’ para que todo esto termine según parece pero mientras pasa, no se metan con el ‘Travieso’ Arce.

