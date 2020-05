No se aplica sanción si no respetan el ‘Doble Hoy No Circula’ Solamente se emiten las recomendaciones pertinentes para que acaten las disposiciones emprendidas por la seguridad sanitaria

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- En el municipio de Altamira, no se aplican sanciones administrativas contra los operadores de unidades que no respetan el programa “Doble Hoy No Circula”.

Jesús Emanuel Corveira Uresti, Director de Tránsito y Vialidad, informó lo anterior y dijo que solamente se emiten las recomendaciones pertinentes para que acaten las disposiciones emprendidas por la seguridad sanitaria.

“Únicamente se les pide que hagan conciencia, que comprendan que se trata de una disposición con la que se busca reducir el número de personas en las calles de la ciudad”, dijo.

Los conductores, advierte que están en condiciones de programarse para poder dejar el automóvil en casa, cuando la terminación de la matrícula así lo indique, de acuerdo con el listado oficial.

“No hay sanciones para los automovilistas, únicamente invitarlos a respetar el programa del “Doble Hoy No Circula”, dijo

El uso del vehículo particular, explicó que solo debe realizarse cuando se tiene una situación de emergencia, o es estrictamente necesario para dirigirse al trabajo o para la compra de comida o de artículos de primera necesidad.

“La recomendación, es que los ciudadanos no salgan de sus casas, que se queden en respeto de las indicaciones de la Secretaría de Salud, que solamente salgan si es estrictamente necesario o en caso de una emergencia o urgencia de cualquier tipo”, dijo.

Durante la realización de los filtros de seguridad sanitaria en las avenidas principales de la ciudad, dijo que no los automovilistas se mantienen en un marco de respeto para seguir las instrucciones de los efectivos de las diversas corporaciones municipales, estatales y federales que participan.

Los puntos de verificación, comentó que van a continuar durante el mes de mayo, o hasta que se reciba una contraindicación de parte de las autoridades de salud y del gobierno de la ciudad de Altamira.