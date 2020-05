Incendio consume torre en Emiratos Árabes Unidos Alrededor de las 21:00 h local los servicios de emergencia de Sharjah fueron alertados sobre el incendio de la Torre Abbco de 48 pisos, uno de los edificios más altos del país.

EMIRATOS-Un fuerte incendio consumió, la noche de este martes, una torre departamental en los Emiratos Árabes Unidos.

Massive Fire at a residential Abbco Towers in Sharjah, UAE. A 48 floor skyscraper, reportedly, mostly occupied by Indians.



Cuadrillas de bomberos acudieron de inmediato al inmueble para controlar el fuego, sin que se tengan informes de víctimas hasta el momento.

Abbco Tower in #AlNahda, #sharjah. Near Taj Bangalore restaurant. Even as firefighters from Sharjah Civil Defence battle the blaze, the #fire is still raging and nearby towers are at risk. Residents evacuated.

Video: Fire breaks out in Sharjah building

Al menos cinco edificios aledaños fueron desalojados de manera preventiva, y después de varias horas de labores las llamas fueron sofocadas.

También se reportaron autos dañados por escombros que cayeron de la torre a consecuencia del incendio.

#sharjahfire has cooled down #Drones are monitoring the current situation ..

