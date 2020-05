Devuelve 135 mil dólares que halló en un cajero

Un joven hispano de 19 años se ha convertido en toda una celebridad en la ciudad de Albuquerque, en Nuevo México, Estados Unidos, después de devolver una bolsa de 135.000 dólares que encontró en un cajero automático durante la crisis por la COVID-19.

El hallazgo se produjo el 3 de mayo, cuando José Núñez Romaniz fue a depositar dinero en su cuenta bancaria, para comprarle medias a su abuelo por Internet, pero en el cajero se topó con una bolsa de plástico llena de billetes.

Aunque pudo habérselo llevado, el honesto joven decidió llamar a la Policía para entregárselos. Tras las indagaciones de rigor, se conoció que el dinero había sido dejado por error por un subcontratista del banco, quien debía depositar dicha suma al cajero.

“Ellos no podían creer que yo estuviera regresando la bolsa con el dinero”, aseguró el joven hispano, después que la Policía le entregara un certificado de honor tras devolver más de 130.000 dólares.

El oficial Simón Drobik indicó que ese dinero podría haber hecho una gran diferencia en la vida de cualquier persona en tiempos de pandemia; sin embargo, José Núñez decidió seguir el camino de la “integridad y honestidad”.

A pesar de las carencias de su familia, debido a que no pueden vender colchones en las calles durante la cuarentena por la COVID-19, el joven asegura que no se arrepiente de haber regresado la cuantiosa suma de dinero y que sus padres siempre lo apoyaron.

ABQ resident Jose Nuñez Romaniz found $135K CASH next & turned it into authorities! The fear of his madre’s #chancla made him do it. 😂 He was rewarded $500 for tuition & a restaurant gift card. What tf?! 😩 TAG your family & ask “What would you want ME to do!” #danacortezshow pic.twitter.com/2JJ9ta0yus

