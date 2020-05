Hoteles de Victoria luchan por sobrevivir Algunos, incluso ya han comenzado a recortar su personal despidiendo a empleados como parte de sus necesidades

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Con una ocupación de apenas el 5 por ciento mensual, los más de 30 hoteles registrados en la Asociación de Hoteles y Moteles de Ciudad Victoria, están luchando por su sobrevivencia.

Algunos, incluso ya han comenzado a recortar su personal despidiendo a empleados como parte de sus necesidades.

Actualmente, la plantilla consta de 600 trabajadores de hoteles de aquí, y lo más lamentable es que no llega la ayuda del Gobierno Federal para poder tener un respiro durante la actual pandemia del COVID.19

Ebrahim Andón Carcur Castañeda, Presidente de los hoteleros de la zona centro del estado, explicó que la ocupación hotelera es históricamente la más baja en la historia de la capital del estado.

«Hay hoteles y son a los que mejor les va, que tienen cinco o seis huéspedes, y otros que en semanas no se para ni uno solo, todo ello a partir de las restricciones de viajes que se han hecho y por las recomendaciones de autoridades de que se queden en casa. Lamentablemente, las empresas del sector están enfilándose a una crisis mucho más aguda».

En cuanto a la posibilidad de convertir los hoteles en Hoteles COVID, dijo que en su opinión personal, no cree que llegue a requerirse esto, aunque no se descarta esa posibilidad y mas si las autoridades de salud lo consideran pertinente.

«Seguramente hay quienes tienen la mejor disposición de ayudar en ese sentido, recalcando que por desgracia, se encuentran con una ocupación desafortunada del 5 por ciento mensual, la cual no se había visto esto nunca desde que yo me acuerde», indicó.

«Hoy en día, no está saliendo ni para pagar el agua y la luz, y hasta ahora, no ha habido apoyos en materia de impuestos y servicios de agua y luz, pero si nos piden que sigamos pagando sueldos, impuestos y servicios aunque no tengamos ingresos. por lo que pronostico que a ver muchos problemas económicos con repercusiones a corto mediano y largo plazo. Los préstamos de 25 mil pesos no sirven de nada, lo que si quisiéramos es que nos pagaran las cuentas por cobrar, por servicios prestados desde el año pasado, y que nos debe el gobierno para tener flujo y pagar nominas, eso si seria de mucha ayuda», concluyó.