Personal de la Casa Blanca deberá usar máscara tras casos de coronavirus en Administración Trump El COVID-19 obliga a aumentar protecciones de gente cercana al presidente

ESTADOS UNIDOS.- Tras dos casos de coronavirus en la Casa Blanca, la Administración del presidente Donald Trump ordenó al personal utilizar máscara en todo momento cuando entran o circulan alrededor del edificio.

El único periodo en que podrán retirarse la protección del rostro será cuando estén en sus escritorios y siempre y cuando mantengan la distancia social.

El reporte dado a conocer po ABC News indica que todas las visitas deberán utilizar la máscara de protección.

“Los CDC continúan pidiendo el uso de la protección facial cuando no hay distancia social. Como una medida adicional de protección estamos pidieron a todos los que entren al Ala Oeste portar la máscara”, indica la orden.

No queda claro si el presidente Trump, la primera dama Melania y el hijo de ambos, Barron, portarán la protección.

La medida es un cambio sustancia en la Casa Blanca, donde se ignora la guía de los CDC, al tiempo que el presidente Trump presiona para reabrir al país.

La medida se dio luego de que un asesor del Gobierno ante la Cámara de Representantes y la portavoz del vicepresidente Mike Pence dieran positivo a COVID-19.

La Casa Blanca también pide a las personas no acudir a ese inmueble si no es necesario y, en caso de no tener protección facial, solicitar una mascarilla en la oficina médica.

CON INFORMACIÓN DE DIARIONY