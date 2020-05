AMLO insiste: ‘el 90% de llamadas de mujeres al 911 son falsas’ El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó de nuevo que por el confinamiento derivado de la pandemia haya crecido la violencia contra las mujeres.

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque la misma secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y organizaciones de la sociedad civil han asegurado que, durante la etapa de confinamiento por la pandemia del coronavirus, se ha incrementado la violencia contra las mujeres, el presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó de nueva cuenta las cifras e incluso aseguró que el 90% de las llamadas de auxilio al 911 son falsas.

Durante la conferencia matutina de este viernes, el presidente aclaró que ese porcentaje no solo es para las llamadas que realizan las mujeres para denunciar violencia, sino que esto también sucede con otros supuestos gritos de auxilio.

“Otro dato, que no quiere decir que no exista la violencia contra las mujeres, porque no quiero que me vayan a malinterpretar, porque muchas veces me sacan de contexto, lo que digo el 90% de esas llamadas son falsas, está demostrado, y esto no es sólo por tratarse de llamadas que tengan que ver con el maltrato a las mujeres, eso sucede lo mismo en las llamadas que recibe el Metro sobre sabotajes, sobre bombas, la mayor parte son falsas”, afirmó.

De acuerdo con el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer alcanzaron una cifra histórica durante marzo con 26,171, cuando en el mes anterior se registraron 21,727. Tan solo en los tres primeros meses del año, los gritos de ayuda suman 67,081.

Hace unos días, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que con el confinamiento por el coronavirus, la violencia de género ha incrementado, pero aseguró que no se tienen aún cifras oficiales. De acuerdo con Sánchez Cordero, entre las razones del aumento contra ellas está el estrés generado por la pandemia, el exceso de convivencia entre las familias e incluso problemas de desempleo.

No obstante, para el mandatario federal, el pasar más tiempo en los hogares con la familia no es una razón para que pudiera haber incrementado la violencia.

«En la casa de los mexicanos están los hijos, las nueras, los nietos y siempre ha habido una convivencia en armonía. En otras partes, donde no existe esta tradición, esta cultura, pues puede ser que al darse el aislamiento se provoquen agravios, confrontación y violencia. Yo no estoy diciendo que en México no haya esta confrontación, pero que se tenga que extrapolar lo que sucede en otras partes pues es un poco lo que pasó con el modelo neoliberal que lo aplicaron a rajatabla en todos lados», mencionó.

Sin embargo, dijo que su gobierno todos los días trabaja para disminuir los niveles de violencia por lo que continuará con la defensa de las mujeres.

