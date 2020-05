Comerciantes porteños no pueden acceder a préstamos del IMSS Los comerciantes porteños señalaron que aunque hay para que los solicitantes en caso de dudas o aclaraciones puedan llamar y orientarlo, lo cierto es que nadie les contesta.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Los comerciantes porteños que han querido registrarse al Instituto Mexicano del Seguro Social para acceder a los préstamos de 25,000 pesos revelaron que es difícil acceder a la plataforma digital de este instituto y cuando se registran se los niegan pero no les explican qué documentación requieren.

El expresidente de la Asociación Regional de Comerciantes e Industriales Mexicanos (ARCIM), José Eduardo Hernández Cabrera, señaló que 10 socios de la ARCIM han pedido estos préstamos solidarios que otorga el IMSS pero hasta el momento a ninguno de ellos le han aprobado este préstamo ya que no han validado sus registros en la plataforma del IMSS.

“Hay como 10 socios de Arcim que lo han intentado pero le dicen simplemente que no y no les indican que les falta para poder complementar el trámite además de que está el candado del gobierno federal de que deben de estar en el padrón de bienestar, de lo contrario no tienen acceso al crédito a pesar de ser un pequeño comerciante” expresó.

Indicó que los socios de este organismo camaral requieren este apoyo solidario de 25,000 pesos sobre todo, para pagar la nómina de sus empleados pero hasta el momento a ninguno de ellos se les ha aprobado esta solicitud.

“ Los socios que lo han pedido les dicen que no están registrados en el padrón de bienestar, se oye muy bonito en “Las Mañaneras” pero en realidad es difícil acceder a este apoyo económico para un pequeño negocio que tiene tres o cuatro empleados” explicó.

El IMSS está ofreciendo este “Crédito Solidario a la Palabra” que son 25,000 pesos que el gobierno otorga siguiendo ocho pasos entre ellos ingresar a la página en la dirección www.imss.gob.mx como primer paso.

Los comerciantes porteños señalaron que aunque hay un teléfono que es el 800-623-2323 opción 2, para que los solicitantes en caso de dudas o aclaraciones puedan llamar y orientarlo, lo cierto es que nadie les contesta.