5,177 muertos y 49,219 contagiados en México López-Gatell recordó a toda la población que la Jornada Nacional de Sana Distancia continúa hasta el 30 de mayo

Ciudad de México.-México tras haber superado este sábado el umbral de los 5,000 muertos por coronavirus, la Secretaría de Salud presentó a las 19:00 horas el reporte vespertino de Covid-19 del domingo 17 de mayo, en el cual informó que se ha incrementado a 5,117 decesos y 49,219 personas infectadas por el virus en las últimas 24 horas.

Con corte a las 19:00 horas, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell dijo también hay 11,105 casos activos y 27,507 sospechosos acumulados, que en relación a las estadísticas del 16 de mayo, este día se sumaron 72 muertes y 2,075 nuevos casos.

En el día 56 de la pandemia del coronavirus en México se han estudiado a 172,294 personas y han resultado negativo a laboratorio 95,568 personas.

De los 49,219 casos confirmados precisó que los estados que han contribuido más son Ciudad de México, Estado de México, Baja California, Tabasco, Sinaloa, Veracruz, Puebla, Quintana Roo, Yucatán y Morelos, principalmente.

Respecto a los 11,105 casos activo a nivel nacional se mantiene 8.68 personas contagiadas por cada 100,000 habitantes; mientras que la Ciudad de México es de 30 personas y Tabasco de 25.

En los 14 días que quedan de la Jornada Nacional de Sana Distancia, en estos momentos no representa que se va a volver a la normalidad, dijo el funcionario y mencionó que hay varios y estados con intensa actividad de la enfermedad, como la Ciudad de México y los municipios del Estado de México.

Asimismo, destacó que en una parte importante del país no presentan contagios y otros con intensa transmisión, en donde el Valle de México es demasiado intenso el contagio.Pidió a los diferentes órdenes de gobierno respetar la lista de actividades no esenciales, pero si una entidad federativa toma una decisión contraria estaría violando la ley y que se reflejara en el lugar que no atiendan las disposiciones, con la presencia de casos de coronavirus.

En el panorama internacional se mantiene la tendencia de decremento de un punto porcentual a 26% con 1,175,774 casos con una tasa de letalidad de 6.8%, en el cual la región de América ocupa el 49.5% de los casos, Europa con 29.9% y Mediterráneo Oriental 10.7%, en donde en esta región se presentan más contagios.

