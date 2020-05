Artesana oaxaqueña cambia cubrebocas por despensas La mujer de 38 años, vivir junto a su esposo y 6 hijos, quienes le ayudan en la elaboración de bolsas, canastos, pulseras y hasta cubrebocas con figuras diversas a las que les dedica un...

JUÁREZ.- Un trozo de tela y estambres coloridos se convierten en magia en manos de la oaxaqueña Irma Vázquez, quien se dedica a la venta de artesanías y hoy sufre la peor crisis debido a la pandemia.

Hace 20 años emigró a un pequeño tejaban del municipio de Juárez, Nuevo León, en donde actualmente hace trueques de sus productos a cambio de despensa y pañales para su bebé de 2 años.

«La verdad con todo esto de la enfermedad, si nos ha ido muy mal, hay veces que sacamos 100 pesos al día, otras veces, no sacamos nada y muy apenas para comer», comentó.

La mujer de 38 años, vivir junto a su esposo y 6 hijos, quienes le ayudan en la elaboración de bolsas, canastos, pulseras y hasta cubrebocas con figuras diversas a las que les dedica un día entero.

«Hago lo que me imagino, a veces, flores, mariposas, caballos, y todo con mucho cuidado para que salgan bien, me tardo un día en eso, pero me gusta mucho, es algo que yo aprendí de mi mamá».

Antes de la emergencia sanitaria, la mujer de la comunidad mixteca, caminaba 8 horas casa por casa para ofrecer su material, sin embargo, la venta se vino abajo.

«Si alguien nos pudiera apoyar, comprando cosas, por qué todo ha sido muy duro para nosotros, mi hijo de 11 años quiere una bicicleta, y nunca hemos podido comprarla, menos ahora».

Para cualquier información pueden comunicarse al 812 391 71 74 o visitar el domicilio ubicado en Eloy Cavazos 129, colonia Héctor Caballero en Juárez, Nuevo León.

CON INFORMACIÓN DE TELEDIARIO