LA FILA YA AVANZÓ

Columnas: El Patinadero LA FILA YA AVANZÓ

El funcionario de COEPRIS explicaba a un grupo de sedientos ciudadanos que hacían fila una tienda para comprar cerveza en un minisuper:

Les invitamos que se retiren porque no hay venta de cerveza”. ¿Y los que compraron ahorita?

Es Victoria Chingona, la que compraron, es lo que verificamos, ahorita el deposito ya no se abre, no se va abrir de ahora en adelante.

Pues que jodidos estamos en Victoria. Los ciudadanos se retiraron a regañadientes y en medio de recordatorios maternales al funcionario de Salud que buscaba proteger los de una infección, sin embargo esta acción de algunos nos permite comprender el por qué esta ciudad es casi líder en contagios. Sorprendente mensaje del ciudadano que decía: “Que Dios nos ayude, es increíble la gente saliendo para hacer una enorme fila en pleno solazo para comprar cerveza. Es increíble lo que hace el vicio y pobre gente viciosa y pobres de nosotros que nos llevan al encuentro por la posibilidad de contagio al toparnos con algunos de ellos…bueno los dejo porque ya avanzó la fila”. Parece algo cansado y recurrente el mensaje, pero la mejor arma contra el Covid-19 es quedarse en casa, en ciudad Victoria hasta el momento existen 163 casos positivos, 112 recuperados, 69 se encuentran en investigación y 7 defunciones. Definitivamente el Coronavirus es una enfermedad que cambió la vida de todos, la cuarentena se alarga y más si damos más importancia a una cerveza que a nuestra salud. Se trata de cuidarnos para que Tamaulipas recupere su “normalidad” y regresen las actividades económicas paulatinamente. Quizá avanzó la fila de la cerveza, pero también los contagios, por eso en la medida de que respetemos las medidas tendremos mayor oportunidad de vencer a la pandemia. En Reynosa, los casos de mantienen estables con 98 casos positivos, 27 en investigación, 34 recuperados y defunciones. En este contexto, la alcaldesa MAKI ORTÍZ DOMÍNGUEZ tendrá un Facebook Live donde abordará las medidas y acciones para combatir el Coronavirus desde el municipio en el seminario en línea con el tema de Salud, que es organizado por la Fundación Konrad Adenauer Stiftung, en el marco de las ideas y acciones por México“Construyamos la agenda del futuro”. El caso de Reynosa llama la atención por el tamaño de su población y su baja propagación. EnelCongreso del Estado se aprobó la reforma que permite dar un mayor castigo a quienes agredan al personal de salud en Tamaulipas alcanzando penas de hasta 4 años y medio de prisión y multas de alrededor de 26 mil pesos. La reforma fue presentada por el diputado GERARDO PEÑA FLORES con las cuales se sancionan las conductas de quienes menoscaba los derechos humanos o nieguen un servicio o prestación al personal médico. Bueno, por hoy es todo. Adiós y aguas con los patinazos… Contacto: patinadero@hotmail.com