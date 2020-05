Critican series de Netflix por mostrar sólo personajes blancos; debaten sobre Yalitza

No es la primera vez que las producciones mexicanas son señaladas por su falta de representatividad.

MÉXICO.- Usuarios de las redes sociales criticaron una serie de Netflix, por mostrar historias y personajes principales giran en torno a personas blancas y de familias privilegiadas.

Esta vez un usuario de Twitter señala cómo la plataforma de streaming continúa perpetuando estereotipos añejos y da una impresión del país equivocada al mundo.

No es la primera vez que las producciones mexicanas son señaladas por su falta de representatividad.

En un país donde, de acuerdo con el Instituto de Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) las personas con un tono de piel más claro son beneficiadas considerablemente en el mundo laboral, para muchos es motivo de indignación ver que las series y películas continúan mostrando protagonistas blancos que normalmente se desarrollan en entornos beneficiados.

Recientemente el usuario de Twitter @jacoboguillen encendió la polémica en la red social cuando compartió una serie de fotografías que incluían a conocidos actores de producciones de Netflix.

Como es evidente, estos actores y actrices de series como La Casa de las Flores (86%) y Control Z, tienen piel blanca y en la ficción representan a familias que se encuentran en una situación privilegiada.

Con sarcasmo, el tuitero acompañó las imágenes con la leyenda “como nos vemos los mexicanos según Netflix Latinoamérica:

