No somos trogloditas, somos gente seria, queremos proteger a México: Bartlett Aseveró que el gobierno no pretende hacer un monopolio y desaparecer a los privados. La CFE tiene un amplio proyecto para desarrollar energías limpias en el país, aseguró su director

Ciudad de México. La Comisión Federal de Electricidad, tiene un amplio proyecto para desarrollar energías limpias en el país, para poder entrar a competir en el mercado “donde se supone que compiten las empresas” aseguró su director, Manuel Bartlett. Señaló que en el diferendo actual parte de que las energías solar y eólica tienen una generación intermitente de electricidad, lo que provoca que deba ser la CFE la que entre a garantizar el suministro. “¿Es justo que la CFE subsidie a las empresas que no generan todo el tiempo energía?”.

Al referirse a la polémica surgida tras las nuevas directrices que emitió la secretaría de Energía y las reacciones de la iniciativa privada explicó que la intermitencia en la generación de energía por la vía solar y eólica dependen de factores ambientales, “Cuando no hay sol, cuando no hay viento ¿Qué pasa?, Instantáneamente tiene que entrar las máquinas. ¿De quién son?, De la CFE ¿Quién las paga? Nadie, no paga nadie ese respaldo. En este mundo de mentiras no dicen eso, sólo que vamos en contra las energías limpias.

Bartlett mencionó que tiene la instrucción presidencial de rescatar la CFE sin modificar un sólo artículo de la ley pero la Constitución establece que “el estado mexicano y la secretaría de energía tienen que cuidar la seguridad de la red, eso no lo dicen”.

Informó que cuando le entregaron la administración de la CFE quien hizo este procedimiento le notificó que se requerían cien mil millones de pesos para su expansión.

«Y le digo, dígame una cosa, ¿Las tarifas pagan esos cien mil millones? Ah bueno eso no, y tenemos que tener más red. No es al capricho de los privados, no pueden llegar y decirme yo ya me plante aquí y tu tienes que expandir la red. Entonces, sí tenemos que mejorar la red, pero cómo vamos a ganar dinero si no pagan las redes. Y eso no lo quieren decir, paguen y tendremos los millones necesarios”.

Citó el caso del diferendo con los gasoductos en donde se llegó a un arreglo en términos justos en donde las empresas tienen que suministrar el gas que les compra la CFE y ambas parten ganan. Sin embargo, cuestionó que se tengan que aceptar todas estas inversiones “que se metieron sin planeación alguna, amontonándose los nodos en donde se les dio la gana sin tomar en cuenta la confiabilidad del sistema y que ahora dicen que los estamos atracando”.

Aseveró que el gobierno no pretende hacer un monopolio y desaparecer a los privados, “eso sería otra cosa, pero tengo la instrucción no tocar la ley (…) No, en los negocios honestos a cada quien lo que les corresponde, no somos trogloditas, somos gente seria, queremos proteger a México, queremos energía barata para los mexicanos”.