El COVID-19 lo orilló a salir a la calle a pedir En esta actividad la pandemia de alguna manera lo ha beneficiado ya que ahora recibe más donativos.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- A Don Humberto, la pandemia lo obligó a salir a la calle a pedir ayuda; es escultor y artista de la madera, pero no tiene dinero para comprar la materia prima.

Por esa razón, se instaló en la calle Hidalgo dónde con una flauta interpreta melodías que aprendió de memoria y atrae la atención de los eventuales transeúntes que le retribuyen con algunas monedas.

Asegura que en esta actividad la pandemia de alguna manera lo ha beneficiado ya que ahora recibe más donativos.

Su centro de trabajo en en la calle Hidalgo, frente a decenas de negocios cerrados.

Platica:

“A mi no me ha afectado esta situación, al contrario; me ha beneficiado, la gente me da más moneditas», dijo.

En días normales reunía no más de 80 pesos, ahora le dan 50 por ciento más y junta hasta los 150 pesos diarios.

Con una actitud serena, afueras de una mueblería ubicada entre 9 Y 10 Miguel Hidalgo, se instala Humberto, quien interpreta con su flauta melodías qué sabe de memoria, mientras que en un vaso recoge la propina por tan hermosas canciones.

Estima que el alza en su recaudación es debe a que pasa gente diferente y no la misma que antes lo hacía.

Compraba en el centro de la capital antes del 16 de marzo, (cuando se levantó el confinamiento social) por ello piensa que tiene más ganancias.

“Pasa otro tipo de gente y antes era la misma y pienso que es así”.

El también es escultor, artista de la madera confía en que una vez que pase todo esto volver a su oficio, y adelantó su proyecto por hacer próximamente; una escultura del gobernador del estado de cuerpo entero.